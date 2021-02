Niedersachsens Kultusminister: Schulen sollen „so schnell wie möglich in den Wechselbetrieb zurück“

Hannover Das Kultusministerium möchte in der kommenden Woche über die Rückkehr aller Klassen in die Schulen im Wechselmodell entscheiden und schließt dabei regionale Ausnahmen nicht aus. „Unser Ziel ist, dass wir so schnell wie möglich in den Wechselbetrieb zurückkehren“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag der Nachrichtenagentur dpa in Hannover.

Unterschiedliche Zahlen

Sorge bereiten ihm dabei die Infektionszahlen, die in den Landkreisen unterschiedlich hoch sind. „Wir müssen uns die Rahmenbedingungen angucken und feststellen, dass die Infektionszahlen nicht so sind, wie wir uns das wünschen für einen Betrieb mit allen Schülern zur gleichen Zeit.“ Kinder müssten in die Schulen, aber das müsse verantwortungsbewusst geschehen. „Ab Anfang März ist das Ziel, aber wir entscheiden das in der nächsten Woche.“ Man müsse abwägen zwischen Bildung und Kindeswohl auf der einen und Gesundheits- und Infektionsschutz auf der anderen Seite.

Die Zahlen zeigen laut Tonne aktuell, dass 0,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler infiziert sind. „Jede einzelne Infektion ist eine zu viel.“ Eine gute Grundlage sei jedoch die Tatsache, dass zwar insgesamt 20 Prozent der Schulen von Infektionen betroffen sind, über 70 Prozent davon aber nur mit einem Fall. „Das Virus wird eben nicht in besonderem Ausmaß in die Schule transportiert“, sagte Tonne. Aber bis Ostern halte er daran fest, dass nicht mehr als ein Szenario B, also halbe Klassen im Wechsel, möglich ist. „Wir müssen nach all den Wochen einen vernünftigen Weg zurück finden in die Schulen“, so Tonne.

Die sehr große Spreizung der Infektionszahlen müsse jedoch dabei berücksichtigt werden. „Ich kann nicht ausschließen, dass es in Landkreisen, die höher belastet sind, Schließungen geben wird.“ Das sollte differenziert betrachtet werden. „Das gehört zu den Fragen, die wir auch mit prüfen.“

Schnelltests ausweiten

Zum Thema kostenlose Corona-Schnelltests wünscht sich der Kultusminister eine Ausweitung auf die Schülerinnen und Schüler. „Wenn es außerdem eine Zertifizierung von Selbsttests gibt, eine Zulassung also, dann kann man auch damit ein Angebot machen für alle Schulbesucher, um die Sicherheit zu erhöhen“, sagte Tonne.