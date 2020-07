Niedersachsens Regierung Stützt Vorhaben: Vorläufiges Ende der Werkverträge in der Fleischindustrie?

Hannover Die Landesregierung unterstützt nach anfänglicher Skepsis des Agrar- und Wirtschaftsministeriums den Plan des Bundes zum Verbot von Werksverträgen in der Fleischindustrie.

Die Arbeit in Schlacht- und Zerlegebetrieben solle wie geplant ab Anfang kommenden Jahres nur noch von Beschäftigten des eigenen Unternehmens geleistet werden, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag im Landtag in Hannover. Der Lohn müsse den Beschäftigten voll ausgezahlt werden und es dürfe keine pauschalen Abzüge etwa für die Unterbringung geben. Außerdem solle eine manipulationssichere Zeiterfassung eingeführt und sichergestellt werden, dass ein Verbot von Werksverträgen von der Fleischbranche nicht unterlaufen werden kann.