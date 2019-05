Hannover /Nordenham Irritationen um die Zukunft der Kardiologie in Nordenham: Entgegen der Auskunft des Sozialministeriums in Hannover soll die Kardiologie-Abteilung in der Helios-Klinik nicht zum 1. August geschlossen werden. Das hat Helios am Donnerstag mitgeteilt und damit entsprechende Berichte als falsch bezeichnet. Daraufhin hat Ministeriumssprecher Uwe Hildebrandt bestätigt, dass sein Haus der NWZ eine nicht korrekte Auskunft gegeben hat.

Der Geschäftsführer der Helios-Klinik, Georg Thiessen, spricht in einer Pressemitteilung von „Gerüchten, an denen nichts dran ist“. Er bezeichnet die Berichterstattung als „fast schon fahrlässig“. Völlig unerwähnt lässt er aber, dass die NWZ dieselbe Frage nach der Zukunft der Kardiologie am Mittwochmorgen nicht nur an das Sozialministerium, sondern auch an Helios gestellt hat. Trotz weiterer dringender Nachfrage bekam die NWZ von Helios keine Antwort.

Nun drängt sich die Frage auf, ob es tatsächlich nur Gerüchte waren, wie Helios behauptet? Denn das Sozialministerium räumt zwar ein, nicht korrekt Auskunft gegeben zu haben, fügt aber hinzu: Auch das Ministerium habe aus Gesprächen entsprechende Überlegungen einer Schließung der Kardiologie zum 1. August vernommen. Indes müsse, so das Ministerium, die Antwort auf Fragen nach Umstrukturierungen in einer Klinik immer vom Krankenhausträger selbst beantwortet werden. „Hier scheint es inzwischen eine neue Entwicklung zu geben“, so der Ministeriumssprecher.

