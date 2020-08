Nur 83 Prozent der Lehrerstellen besetzt

Hannover Gut drei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs in Niedersachsen sind erst 83 Prozent der ausgeschriebenen 2200 Stellen an allgemeinbildenden Schulen bereits besetzt. Das teilte der Sprecher des Kultusministeriums in Hannover am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Positiv sei die Entwicklung an Grundschulen, wo schon 92 Prozent der freien Stellen besetzt wurden; an Haupt-, Real- und Oberschulen seien es aber erst 63 Prozent. Das Ministerium ist zuversichtlich, dass zum neuen Schuljahr 2020/2021 alle offenen Stellen besetzt werden.