OB-Wahl: AfD tritt mit General a.D. an

Hannover Die AfD will bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover mit dem ehemaligen Luftwaffengeneral Joachim Wundrak antreten. Der 64-Jährige müsse am 6. August noch von den Mitgliedern bestätigt werden. Der bisher als OB-Kandidat gehandelte Bundestagsabgeordnete Jörn König verzichte auf die Kandidatur. Die AfD hat im Stadtrat von Hannover sechs Sitze und hatte bei der letzten Kommunalwahl 8,6 Prozent der Stimmen.