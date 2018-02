Altersgrenze für Feuerwehrleute auf 67 angehoben

Hannover /Oldenburg Die Altersgrenze für aktive Feuerwehrleute in Niedersachsen wird von 63 auf 67 Jahre angehoben. Im zweiten Anlauf befasst sich der Landtag demnächst mit der Anpassung des Brandschutzgesetzes, teilte die Landesregierung nach Billigung des Vorhabens am Mittwoch mit. Die Anhebung der Altersgrenze soll den Feuerwehren in den Landstrichen helfen, die vom demografischen Wandel besonders betroffen sind. Der Oldenburgische Feuerwehrverband hatte sich dagegen ausgesprochen. „Das können wir überhaupt nicht unterstützen“, sagte Regierungsbrandmeister Dieter Schnittjer der NWZ.