Ausbau der Kooperation beschlossen

Hannover /Oldenburg Niedersächsische und schottische Hochschulen bauen ihre Zusammenarbeit aus. Das Wissenschaftsministerium in Hannover hat 22 Kooperationsprojekte hiesiger Hochschulen mit schottischen Einrichtungen mit einer Fördersumme von 110 000 Euro genehmigt. Wie das Ministerium mitteilte, sind zudem ein Programm zum Austausch von Wissenschaftlern sowie die Einrichtung gemeinsamer Studiengänge geplant. Insgesamt fördert das Ministerium die Initiative mit rund 300 000 Euro.

Beteiligt ist auch die Universität Oldenburg mit dem Kooperationspartner University of Aberdeen. Das gemeinsame Projekt trägt den Titel „Scotland Initiative – Blue Science: Cooperation on Marine Spatial Planning and the Maritime Energy Sector“. „Die Vielzahl der Anträge zeigt das große Interesse der Hochschulen und ist ein gutes und ermutigendes Zeichen in Zeiten des Brexits“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).