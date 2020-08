Bildung: Professoren für Niedersachsen gesucht

Hannover /Oldenburg Wenige Wochen vor dem Start in das Wintersemester sind an niedersächsischen Universitäten noch viele Professuren unbesetzt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei einigen Hochschulen des Landes. So meldete die Uni Oldenburg nach jüngsten Zahlen 43 Stellen frei oder im Besetzungsverfahren. Laut aktuellem Stellenplan stehen dort 279 Professuren zur Verfügung.

Landesweites Problem

In Göttingen sind von den 405 Professuren zurzeit 19 Stellen unbesetzt, wie die Uni mitteilte. Und in Osnabrück sind nach Angaben der Uni zwölf der 202,5 dauerhaft eingerichteten Professuren vakant. „Die Unterbesetzung von Stellen ist in der Tat ein flächendeckendes Problem in Niedersachsen“, teilte die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen (LHK) dazu auf dpa-Anfrage mit. Betroffen seien neben Professuren auch andere Stellen wie beispielsweise die des wissenschaftlichen Mittelbaus, die aufgrund von Unterfinanzierung von den Hochschulen gesperrt werden müssten.

Das Wissenschaftsministerium in Hannover verwies darauf, dass sich die Zahl der unbesetzten Stellen aufgrund von Pensionierungen, Wechsel der Uni oder etwa Neuausschreibungen fortlaufend ändere. An den Unis in staatlicher Trägerschaft gibt es demnach derzeit planmäßig rund 2000 Stellen für Professuren. Dazu kommen zusätzliche Stellen, die aus Sondermitteln des Landes oder Dritter finanziert, aber nicht im Haushaltsplan ausgewiesen werden.

Konkurrenz der Unis

„Zudem ist nicht jede Professur, die unbesetzt ist, eine Professur, die nicht ausgeübt wird“, hieß es. Denn es sei üblich, dass übergangsweise geeignete Wissenschaftler eingesetzt würden. Die betreffenden Professuren gelten dabei aber als vakant. Ein Grund für unbesetzte Stellen ist laut dem Ministerium auch das zeitintensive System der Nachbesetzung. Das sehe die Einbindung aller relevanten Gremien vor und müsse strenge Vorgaben zur Sicherung der Qualität einhalten.

Auch die Unis betonten, dass Stellen aus mehreren Gründen frei sein können. Teilweise seien die Berufungen bereits abgeschlossen und Professoren würden die Stellen bis zum Semesterbeginn noch antreten. Als Gründe für freie Plätze nannte etwa die Uni Oldenburg auch die Verfügbarkeit von geeigneten Kandidaten im gewünschten Themenfeld. Es gebe auch eine Konkurrenz der Hochschulen untereinander um die besten Köpfe. Eine Unterfinanzierung als Hauptgrund für freie Stellen verneinte die Uni.