Wohnnebenkosten: Bürger in Peine zahlen am meisten

Hannover /Oldenburg /Bremen Wer in Peine wohnt, muss landesweit die höchsten Wohnnebenkosten bezahlen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bund der Steuerzahler (BdSt) in einer Untersuchung der 25 größten Städte Niedersachsens. Für Heizung, Trinkwasser, Müllentsorgung und Co. fallen demnach bei einem Drei-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus in städtischer Randlage in Peine pro Jahr mehr als 1400 Euro an.

Oldenburg recht günstig

In Lingen im Emsland seien es nur rund 950 Euro. Oldenburg hat mit etwa 1065 Euro die viertniedrigsten Nebenkosten. Die Grundsteuer

wurde in dem Vergleich nicht berücksichtigt – wegen „mangelnder Kooperationsbereitschaft der zuständigen

Finanzämter und des Landesamts für Steuern“, wie der

BdSt mitteilte.

Berücksichtigt man eine Grundsteuersimulation der Verfasser des Vergleichs, ergibt sich ein anderes Bild: Dann läge Hannover mit rund 1972 Euro im Jahr klar an der Spitze, gefolgt von Celle (1906 Euro) und Braunschweig (1879 Euro). Peine wäre Sechster. Doch die Unterschiede von mehreren Hundert Euro jährlich blieben – und am günstigsten bliebe es in Lingen (1301 Euro).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Der Bund der Steuerzahler forderte die Kommunen daher auf, den Preis ihrer Leistungen in Schach zu halten. „Sie sind ein wesentlicher Kostentreiber der stetig steigenden Wohnkosten, die die Bürger zunehmend belasten“, hieß es weiter.

Deutlich wird die regionale Spanne etwa bei der Abfallentsorgung. Werden in Wolfsburg laut BdSt lediglich 128 Euro für den Musterhaushalt fällig, sind es in Celle 459 Euro. Die Gebühren für Regenwasser seien in Osnabrück mit 125 Euro sogar fast fünf Mal so hoch wie in Cuxhaven mit 27 Euro.

Anstieg in Hannover

Ein bundesweiter Vergleich des BdSt war am Montag bereits zu dem Schluss gekommen, dass die Wohnnebenkosten, inklusive Grundsteuer, in Hannover seit 2016 so stark gestiegen sind wie in keiner anderen Landeshauptstadt. Fast 200 Euro müsse ein Musterhaushalt inzwischen mehr bezahlen. In Bremen seien die Wohnnebenkosten dagegen seit 2016 leicht gesunken, dabei allerdings auf hohem Niveau.