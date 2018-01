Hannover /Oldenburg Niedersachsens neue Justizministerin, Barbara Havliza (CDU), will die Sicherheitsmaßnahmen in allen Gerichtsgebäuden massiv verstärken. Die Umbauten sollen „bis Ende 2018 abgeschlossen sein“, kündigte sie vor dem Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch an. In Zukunft werde es „anlassunabhängige Kontrollen in sämtlichen Justizgebäuden geben“.

250 neue Richter und Staatsanwälte Niedersachsen will rund 250 neue Richter und Staatsanwälte einstellen. Wie die neuen Stellen aufgeteilt werden, sei noch nicht klar. Bis Ende der fünfjährigen Legislaturperiode soll die Personalaufstockung abgeschlossen sein.

Havliza begründet die Sicherheitsmaßnahmen mit dem immer mehr fehlenden „Respekt vor Organen des Staates und vor Gerichten“. Die Justiz müsse vor Angriffen geschützt werden, auch wenn Umbauten in manchen älteren Gebäuden problematisch seien. „Aber Denkmalschutz darf nicht Vorrang vor Sicherheit haben“, lautet die feste Überzeugung der Ministerin.

Mehr Personal

Die notwendigen Wachtmeister und vor allem Wachtmeisterinnen sollen schon 2018 eingestellt werden, kündigt Havliza an. Gleichzeitig sollen die Sicherheitskräfte ein Schulungsprogramm durchlaufen.

Havliza will auch den Sicherheitsstandard am Oberlandesgericht Celle mit zahlreichen Staatsschutz- und Terroristenprozessen verbessern. Besonders die kampferfahrenen IS-Rückkehrer würden noch „eine Flut von Prozessen auslösen“. „An einem Neubau führt kein Weg vorbei“, betont sie. Möglich sei ebenfalls ein Ausweichen auf Kasernen nebenan. Solange könne man „nur hoffen, dass dort nichts passiert“.

Sportliche Pläne

Der SPD-Rechtsexperte Ulf Prange nennt die Terminpläne der Ministerin „sehr sportlich“. Vor allem kleine Gerichte werden um das künftig notwendige Sicherheitspersonal „kämpfen müssen“, befürchtet der Oldenburger Landtagsabgeordnete. Vor allem: „Bauvorhaben dauern“, weist Prange allein auf die Vielzahl an Justizgebäuden in Oldenburg hin.