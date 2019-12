Hannover /Oldenburg Er ist der erste Niedersächsische Landesbeauftragte für Opferschutz: Thomas Pfleiderer (69) ist erst seit wenigen Wochen im Amt und aktuell auf Besuchsreise, um sich einen Überblick über die bestehenden Strukturen der Opferhilfe zu verschaffen und um sich als zentraler Ansprechpartner bekannt zu machen – auch in Oldenburg. Als ehemaliger leitender Staatsanwalt hat der 69-Jährige langjährige Erfahrung in der Justiz und – wie er betont – „immer einen Blick für die Opfer gehabt.“

Der Anlass für die Schaffung der Stelle sei der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 gewesen, erklärt Pfleiderer. Damals habe es große Unklarheiten unter den Verletzten und den Angehörigen von Todesopfern gegeben. Auch an „peinliche Pannen“, erinnert sich Pfleiderer. „Da bekamen Angehörige teils die Rechnungen für die Obduktion.“ So etwas solle auf jeden Fall vermieden werden. Pfleiderer steht nun als direkter Ansprechpartner zur Verfügung, ohne, dass sich die Hilfesuchenden endlos im Netz durchklicken müssen. Sie bekommen dann von der Opferhilfe schnellstmöglich kostenlose Unterstützung – beispielsweise in der Wahrnehmung ihrer Rechte, Begleitung bei Gerichtsprozessen, bei Behördengängen oder sie werden an die richtige Stelle vermittelt. In Niedersachsen gibt es bereits seit 20 Jahren die Stiftung Opferhilfe, die mit elf Büros in unterschiedlichen Städten vor Ort ist. Einen zentralen Ansprechpartner gab es bislang aber noch nicht. Der neue niedersächsische Opferschutzbeauftragte will Strukturen schaffen für sogenannte „Großschadensereignisse“ – wobei dem 69-Jährigen dieser Begriff nicht behagt. Gemeint sind etwa Terroranschläge oder Zugunglücke. Unterstützung gibt es aber auch für Opfer allgemeiner Kriminalität, wie Raub. „Ich möchte das Gesicht der Opferhilfe sein“, sagt der ehemalige Oberstaatsanwalt. Seine Aufgabe sei auch, die Organisation bekannter zu machen, Lobbyarbeit zu betreiben. Aber, das betont der 69-Jährige auch: „Opferschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das geht uns alle an.“ Weiteres Ziel sei auch, den Internetauftritt der Opferhilfe zu verbessern.

Sein Amt übt Pfleiderer im übrigen ehrenamtlich aus, mit seiner Geschäftsstelle wird an das Niedersächsische Justizministerium angegliedert.