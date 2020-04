Kitas In Niedersachsen: Geänderte Regeln für Notbetreuung

Hannover /Oldenburg Kommunen, Kirchen und karitative Einrichtungen in Niedersachsen haben das Vorgehen des Kultusministeriums in Sachen Kita-Notbetreuung kritisiert. Von einem „großen Tohuwabohu“ sprach Oberkirchenrat Arvid Siegmann von der Konföderation evangelischer Kirchen und der Diakonie in Niedersachsen auf Anfrage dieser Zeitung. Die Einrichtungsleitungen der Kitas müssten nun als Prellböcke für Elternwünsche herhalten.

• Das Ministerium

Das Kultusministerium in Hannover hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass künftig Kinder derjenigen Eltern in die Notbetreuung aufgenommen werden könnten, die in einem Berufszweig „von öffentlichem Interesse“ tätig seien. Dazu gehörten etwa die Bereiche Energie- und Wasserversorgung, Ernährung und Hygiene, Transport und Verkehr, Entsorgung, Kultur und Medien.

• Städte und Gemeinden

Die kommunalen Spitzenverbände sagen, Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) habe Städte und Gemeinden mit dem Kriterienkatalog vor vollendete Tatsachen gestellt. Die neuen Kriterien eröffneten einem Großteil der Bevölkerung die Inanspruchnahme der Notbetreuung. Rechtlich werde es unmöglich, Eltern die Nachfrage auf den Platz in der Notbetreuung zu verwehren.

• Die Träger

Zusätzliche Berufsgruppen, weitere Kriterien für besondere Härtefälle in der Notbetreuung ließen sich nicht von Freitagnachmittag bis Montagmorgen mit Trägern, Mitarbeitenden und Eltern kommunizieren, so Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke. Es seien Nachweise zu erbringen, dass ein Elternteil für den Betrieb unerlässlich ist. Evangelischen Kirchen und Diakonie in Niedersachsen sind Träger von 1200 Kindertageseinrichtungen. Thore Wintermann, Geschäftsführer der AWO Weser-Ems, forderte Aufklärung über die Gruppenstärke. Das dürften nur fünf Kinder pro „Notbetreuung“ sein. Geklärt werden müsse, ob mehrere Gruppen parallel betreut werden dürfen.

• Der Kompromiss

Bei einer Telefonkonferenz am Montag einigte sich das Kultusministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Anpassung der neuen Regeln. Die Notbetreuung solle auf das Notwendigste begrenzt bleiben.