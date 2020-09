Millionenschaden mit Corona-Betrug

Hannover /Oldenburg Die niedersächsischen Staatsanwaltschaften haben weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, um Betrügereien bei den Corona-Soforthilfen aufzudecken. Bis Anfang September sei die Zahl der Verfahren auf landesweit 916 gestiegen, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Freitag in Hannover mit. Im Vormonat seien es noch rund 720 Verfahren gewesen. Die vermutete Schadenshöhe sei damit um 900 000 Euro auf jetzt etwa 7,4 Millionen Euro angestiegen. Die Strafverfolger hätten knapp 600 000 Euro sichern können. Allein bei der Staatsanwaltschaft Hannover sind 91 Verfahren hinzugekommen, sodass jetzt in 380 Fällen ermittelt werde. Die vorläufige Schadenssumme betrage hier 2,16 Mio. Euro. Einen weiteren Verfahrensschwerpunkt geb es im Bezirk Oldenburg: In mehr als 80 Verfahren könnte ein Schaden von 815 000 Euro entstanden sein.