Hannover /Oldenburg Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann will die Situation wohnungsloser Menschen verbessern. Ein entsprechendes Konzept hat die SPD-Politikerin am Mittwoch in Hannover bei einer Fachtagung mit dem Titel „Die Würde wohnungsloser Menschen“ vorgestellt.

Das Land werde Betroffene künftig insbesondere stärker dabei unterstützen, soziale Schwierigkeiten zu meistern, kündigte Reimann an. Zudem solle die Wohnungslosenhilfe weiterentwickelt werden.

„Wohnungslosigkeit ist eine besonders prekäre Form von Armut und sozialer Ausgrenzung, denn Wohnen gehört zweifellos zu den absolut elementaren Grundbedürfnissen eines jeden Menschen“, betonte Reimann vor mehr als 100 Fachleuten. Die Expertenrunde diskutierte über die Herausforderungen, der sich die Wohnungslosenhilfe aktuell stellen muss.

„Wir müssen diesen Menschen in Not helfen“, stellte die Sozialministerin klar. Reimann erläuterte das Engagement des Landes zur Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums und stellte die vom Sozialministerium geförderten Modellprojekte für wohnungslose Frauen, zur Eingliederung wohnungsloser Menschen in Arbeit und zur Selbstvertretung Wohnungsloser vor.

Der Geschäftsführer der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen, Ulrich Friedrichs, ergänzte: „Die Versorgung von erkrankten Wohnungslosen und die Situation von obdachlosen Frauen benötigen besondere Beachtung. In all unserer Arbeit ist uns wichtig, dass wohnungslose Menschen mit Würde behandelt werden. Deshalb engagieren wir uns und setzen die Qualifizierung der Wohnungslosenhilfe kontinuierlich fort.“

Eines der am Mittwoch vorgestellten Modellprojekte stammt aus Oldenburg. 17 Hilfsorganisationen haben sich in der Stadt zum Arbeitskreis gegen Armut zusammengeschlossen. „Wir wollen aufklären und informieren über krasse Ungerechtigkeit“, lautet das zentrale Ziel des Arbeitskreises, dem auch die Arbeiterwohlfahrt, Pro Familia, die Caritas, der Sozialverband Deutschland, der Kinderschutzbund, die Oldenburger Tafel, das Mädchenhaus und das städtische Frauenbüro angehören.

Das Land Niedersachsen hat die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu einem der wichtigsten Zukunftsthemen erklärt, da es in Niedersachsen mancherorts derzeit zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Das mache es für wohnungslose Menschen besonders schwierig, eine geeignete Wohnung zu finden. Das Land Niedersachsen hatte im März 2018 zusammen mit anderen Partnern das Bündnis für bezahlbares Wohnen gegründet, um gemeinsam an Lösungen für mehr bezahlbaren Wohnraum zu arbeiten. Ziel war und ist es, Ideen zu entwickeln und Hemmnisse zu identifizieren, damit mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Geplant ist, bis zum Jahr 2030 insgesamt 40 000 zusätzliche Sozialwohnungen zu schaffen.

Dafür stellt das Land aus dem Haushaltsüberschuss des Jahres 2018 insgesamt 400 Millionen Euro für die soziale Wohnraumförderung bereit. Hinzu kommen jährlich 40 Millionen Euro, die das Land bereitstellt, sowie die Finanzhilfen des Bundes.