Hannover /Oldenburg In einem offenen Brief an Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (Sande/Kreis Friesland) fordern mehrere niedersächsische Schafzuchtverbände, insgesamt 14 Wolfsberater von ihren Ämtern zu entbinden. Die Landesschafzuchtverbände Niedersachsen und Weser-Ems, der Verband Lüneburger Heidschnuckenzüchter und der Stader Schafzuchtverband werfen den Wolfsberatern in dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, Befangenheit vor.

Anlass für den Wutbrief an Lies ist, dass mehr als ein Dutzend Wolfsberater sich in einem offenen Brief mit kritischen Fragen an den SPD-Politiker gewendet hatten, nachdem dieser vor knapp zwei Wochen den Leitrüden des Rodewalder Wolfsrudels im Landkreis Nienburg zum Abschuss freigegeben hatte.

In dem Schreiben an den Minister mahnten die Wolfsberater – unter ihnen auch Vertreter aus den Landkreisen Wesermarsch und Leer – mehr Informationen darüber an, wie die Entscheidung zustande kam. Ein Abschuss sei immer das letzte Mittel.

Der Umweltminister kritisiert die Wolfsberater dafür, mit ihrem Brief an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Er gehe davon aus, dass künftige Fragen „im direkten Kontakt erörtert werden“. Lies ruft dazu auf, „aufeinander zuzugehen und weiterhin konstruktiv zusammenzuarbeiten“.

Unterdessen wird das Verwaltungsgericht Oldenburg wohl in der kommenden Woche über das Schicksal des Rodewalder Wolfsrüden entscheiden. Der „Freundeskreis freilebender Wölfe“ war rechtlich gegen den geplanten Abschuss vorgegangen.