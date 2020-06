Reichert wechselt zur EWE

Hannover /Oldenburg Aus der Landespolitik zurück in die Heimat: Olaf Reichert, bislang Sprecher der niedersächsischen Bundes- und Europaministerin Birgit Honé (SPD), wechselt zum 1. Juli in die Abteilung „Markt und Politik“ des Oldenburger Energieversorgungs- und Telekommunikationskonzerns EWE. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Reichert war elf Jahre lang in Hannover aktiv, auch als Sprecher der SPD-Landtagsfraktion sowie als stellvertretender Regierungssprecher. Der 53-jährige Oldenburger war viele Jahre Redakteur bei der Nordwest-Zeitung und zuletzt Korrespondent in Berlin.

