Hannover /Oldenburg Landesweit haben Behörden in Niedersachsen Betriebe wegen illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit kontrolliert. Überprüft wurden 715 Betriebe und 1841 Personen, wobei der Schwerpunkt in der Baubranche lag. Landesweit stellten die Kontrolleure aus Stadt- und Kreisverwaltungen sowie Zollämtern 325 mutmaßliche Rechtsverstöße fest. In 44 Fällen fehlte für die ausgeübte zulassungspflichtige Handwerkstätigkeit die erforderliche Eintragung in die Handwerksrolle. In 21 Fällen lag die erforderliche Gewerbeanzeige nicht vor. In 90 Fällen ergaben sich Hinweise darauf, dass Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen und in 57 Fällen besteht der Verdacht, dass Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge nicht bzw. nicht in der richtigen Höhe abführen. Im Nordwesten waren insgesamt 121 Bedienstete der Kommunen, der Zollämter, der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, der Ausländerbehörden und des Gewerbeaufsichtsamtes im Einsatz. Es wurden 229 Betriebe und 628 Personen überprüft. Dabei wurden 88 mutmaßliche Rechtsverstöße festgestellt.

Im Landkreis Oldenburg wurden fünf EU-Ausländer überprüft, die mutmaßlich scheinselbstständig arbeiteten. Und im Landkreis Osnabrück wurden drei ausländische Arbeitnehmer angetroffen, die ohne erforderlichen Aufenthaltstitel tätig waren und ausreisen müssen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann begrüßte die Kontrollen: „Die Einhaltung von Recht und Gesetz ist wichtig für das Gemeinwohl und Garant dafür, dass Wirtschaft und Sozialsysteme funktionieren.“