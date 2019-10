Hannover /Oldenburg Mehr als 40 Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte haben sich im Kampf um den SPD-Bundesparteivorsitz für das Duo Boris Pistorius und Petra Köpping ausgesprochen.

In einem Aufruf unter dem Motto „Neue Kraft entsteht aus Nähe“ fordern sie, dass die „SPD wieder die Kommunalpartei in Deutschland“ werden müsse. Unter den Unterzeichnern sind vor allem Kommunalpolitiker aus den Bundesländern des niedersächsischen Innenministers Pistorius und der sächsischen Integrationsministerin Köpping. Das Bewerberduo setzt im SPD-internen Wahlkampf auf ihre kommunale Verwurzelung.

Aus Nordwestniedersachsen haben unter anderen die Landräte Sven Ambrosy (Friesland), Holger Heymann (Wittmund), Bernd Lütjen (Osterholz-Scharmbeck) und Matthias Groote (Leer), die Oberbürgermeister von Oldenburg (Jürgen Krogmann) und Delmenhorst (Axel Jahnz) sowie die Bürgermeister von Bad Bentheim, Bersenbrück, Verden und Syke den Aufruf unterschrieben.

Am heutigen Samstag endet in München die Kandidatenvorstellung für den SPD-Parteivorsitz. Sieben Duos stehen zur Wahl. Ab Montag, 14. Oktober, sollen dann die Parteimitglieder abstimmen. Im Dezember soll ein Parteitag in Berlin die Nachfolger der zurückgetretenen Andrea Nahles bestimmen.