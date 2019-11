Hannover /Oldenburg Blockierte Fahrbahnen, zugestellte Radwege – Lieferwagen von Paketdiensten sind insbesondere im Stadtverkehr oft eine Belastung. Niedersachsen prüft nun die Einrichtung von Umschlagspunkten, bei denen die Ware auf Lastenräder umverteilt werden soll.

Der Niedersächsische Städtetag (NST) und das Wirtschaftsministerium sprechen derzeit über die Einrichtung von fünf Pilotprojekten in unterschiedlich großen Städten im Land – als interessiert gelten nach Informationen unserer Redaktion unter anderem Hannover, Osnabrück, Oldenburg und Lüneburg.

Lüneburgs Oberbürgermeister und NST-Präsident Ulrich Mädge begründet den Vorstoß mit dem wachsenden Lieferverkehr in den Stadtzentren. „Allein in Lüneburg werden jährlich rund 2,5 Millionen Pakete ausgeliefert“, sagte Mädge.

Die Idee: Die konkurrierenden Paketdienste liefern ihre Ware an gemeinsame Umschlagplätze, sogenannte „Mikro-Depots“, von denen aus diese per Lastenrad ausgefahren werden. Seit Sommer 2018 läuft ein entsprechendes Projekt im Berliner Bezirk Pankow – und wurde im Juni nach Ende der Testphase im Regelbetrieb weitergeführt. Auch in Hannovers Stadtteil Linden läuft aktuell ein entsprechendes Projekt.

Während die Pilotprojekte auf Freiwilligkeit setzen, will der NST auch ordnungsrechtlich durchgreifen können. Städte sollen per Ausschreibung einen Anbieter bestimmen können, der die Zustellung auf der „letzten Meile“ zwischen Depot und Endkunden übernimmt. Auf diese Weise wollen die Städte die Zahl der Lieferwagen in den Innenstädten senken. Niedersachsens Wirtschaftsministerium begrüßt die Initiative. Ein eigenes Förderprogramm lehnt das Land aber bisher ab. „Vom Land, aber auch vom Bund gibt es hierzu bereits zahlreiche Fördermöglichkeiten“, sagte eine Sprecherin.