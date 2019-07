Traumnote für 358 Abiturienten

Hannover /Oldenburg Für die Schüler in Niedersachsen hat am Mittwoch die wohl schönste Zeit des Jahres begonnen: Rund 830 000 Mädchen und Jungen sind in die Sommerferien gestartet. Für die Kinder der unteren Klassen gab es am Mittwoch Zeugnisse, die Abiturienten haben ihre Urkunden seit einigen Tagen in der Hand. 358 Schüler bestanden in Niedersachsen ihr Abitur nach Angaben des Kultusministeriums mit 1,0. Das waren 1,15 Prozent des Jahrgangs. Die drei besten Abiturienten in Niedersachsen sind Sinan Yilmaz (Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover), Liam Riechardt (Ratsgymnasium Osnabrück) sowie Frieder Bönisch (Altes Gymnasium in Oldenburg).