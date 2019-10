Verzögerung bei digitaler Zulassung von Autos

Hannover /Oldenburg Die Einführung der digitalen Kfz-Zulassung verzögert sich in vielen niedersächsischen Kommunen. Eigentlich sollten Bürger schon zum 1. Oktober die Möglichkeit haben, ihr Auto online an- oder umzumelden, um lange Schlangen an den Zulassungsstellen zu vermeiden. In Städten wie Oldenburg, Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Wolfsburg wird die Umstellung noch bis mindestens kommende Woche dauern, ergab eine Umfrage.

Einige Verwaltungen meldeten Probleme mit der zentralen Software des Bundesverkehrsministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, über die Zulassungen künftig digital abgewickelt werden sollen. Andere gaben hausinterne IT-Probleme an.

Mit dem Projekt „i-Kfz“ möchte das Ministerium eine einfache Fahrzeugzulassung über das Internet ermöglichen. Alle Standardvorgänge wie Neuzulassungen und Halterwechsel, sollen künftig online abgewickelt werden können. Mit knapp 20 Millionen Zulassungsvorgängen im vergangenen Jahr ist die Kfz-Zulassung eines der meistgenutzten Verwaltungsverfahren in Deutschland.