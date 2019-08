120 Millionen Euro für Krankenhäuser

Hannover /Oldenburg /Wildeshausen Investitionen in Höhe von 120 Millionen Euro für 19 niedersächsische Krankenhäuser hat das Kabinett gebilligt. 16,1 Millionen Euro fließen in den Neubau eines Eltern-Kind-Zentrums im St.-Bernward-Krankenhaus (Hildesheim), wie die Landesregierung mitteilte. Auch nach Oldenburg (9,5 Millionen für das Pius-Hospital), Wildeshausen (7,5 Millionen Euro für das Johanneum, OP-Abteilung) sowie das Wichernstift in Ganderkesee (7,1 Millionen Euro für einen Ersatzneubau) fließen hohe Summen.