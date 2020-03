Verkehr: Debatte über neue Lkw-Maut

Hannover /Oldenburg /Wildeshausen Niedersachsens Kommunen sprechen sich für eine Ausweitung der Lkw-Maut von Autobahnen und Bundesstraßen auf das gesamte deutsche Straßennetz aus. Dies sei nötig, weil „Lkw, die die Maut auf Bundesstraßen umgehen, auch auf Kreis- und Gemeindestraßen ausweichen und dort Schäden verursachen“, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds (NSGB). Einige Kommunen werden zwar an den Mauteinnahmen beteiligt, jedoch bisher nur mit einer relativ geringen Gesamtsumme.

Die Grünen hatten bereits höhere Anteile für Städte und Gemeinden vorgeschlagen: unter der Voraussetzung, dass diese das Geld auch sinnvoll in die Verkehrsinfrastruktur investieren.

Profiteure im Nordwesten

Seit Juli 2018 müssen Transportunternehmen für die Nutzung des Bundesstraßennetzes Maut zahlen. Einige Kommunen bekommen etwas von den Einnahmen. Doch es sind wenige. Nur Osnabrück, Göttingen, Oldenburg, Hildesheim, Celle, Hannover, Salzgitter, Wolfsburg und Braunschweig erhielten demnach entsprechende Zahlungen.

In der Region ist das Thema bislang eher ein untergeordnetes. Wildeshausen könnte eine der Städte sein, die von dem Vorschlag profitieren würden. Der Bürgermeister von Wildeshausen, Jens Kuraschinski, sagte allerdings auf Anfrage unserer Zeitung: „Bisher war dies für uns als Stadt kein Thema, da wir hier vor Ort ein recht weit verzweigtes Netz an klassifizierten Straßen (insbesondere Kreis- und Landesstraßen) haben, das eine direkte Anbindung an die Autobahn 1/B 213 besitzt und den Verkehr aufnimmt.“ Da es um eventuelle finanzielle Erleichterungen für die Stadt gehe, könnte er sich vorstellen, eine Referenzzählung durchzuführen, um belastbares Zahlenmaterial zu erhalten.

Stephan Onnen, Pressesprecher der Stadt Oldenburg, sagte zu einer erhöhten Lkw-Frequentierung in der Stadt: „Eine nennenswerte Mautumfahrung durch Lkw-Verkehr über das städtische Straßennetz ist nicht erkennbar.“ Hierfür böte sich die Stadt Oldenburg kaum an. „Ein Ausweichen von den Autobahnen auf das Straßennetz bietet auch im Hinblick auf die Verkehrsgeschwindigkeiten mehr Nachteile als finanzielle Vorteile“, erklärte Onnen weiter.

Für 2020 werden von der Stadt Oldenburg Erträge aus Mautgebühren in Höhe von 80 000 Euro erwartet. „Die Mittel werden für Straßenunterhaltungsmaßnahmen verwendet“, so Onnen weiter.

4,4 Milliarden Euro mehr

Auch wegen Ausweichfahrten über Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen solle die milliardenschwere Maut auf eine noch breitere Grundlage gestellt werden, so der NSGB: „Schlaglöcher, Lärm und dreckige Luft sind nicht nur ein Problem für Bundesstraßen, sondern vor allem für die Straßen in den Kommunen. Wenn nur große Städte profitieren, stimmt das System nicht, da auch Bürgerinnen und Bürger in kleinen Städten und Gemeinden unter dem Verkehr leiden und die Schäden an Gemeindestraßen über ihre Steuern bezahlen müssen.“

Eine Ausdehnung der Lkw-Maut brächte laut Schätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Mehreinnahmen von 4,4 Milliarden Euro.