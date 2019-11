Onay tritt Amt am Freitag an

Hannover Hannovers neuer grüner Oberbürgermeister Belit Onay wird sein Amt am Freitag kommender Woche antreten. Onay habe der Verwaltung am Montag erklärt, dass er die Wahl fristgerecht am 22. November annehmen werde, teilte die Stadt mit. Formale Voraussetzung sei, dass das amtliche Ergebnis in den kommenden Tagen feststeht. Die offizielle Vereidigung ist für den 28. November geplant. Der 38 Jahre alte Landtagsabgeordnete Onay hatte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen den für die CDU angetretenen Parteilosen Eckhard Scholz durchgesetzt.