Opfer in Chats geködert

Hannover Erst forderte er mit einem Fake-Profil Nacktbilder und Videos, dann vergewaltigte er mehrere zehn- bis 13-jährige Mädchen: Ein 42-Jähriger hat im Landgericht Hannover elf sexuelle Übergriffe in den Jahren 2010 bis 2013 gestanden. Die Bilder und Videos der Vergewaltigungen waren bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckt worden. Die Taten fanden in Hannover, Wolfenbüttel, Halle in Sachsen-Anhalt sowie Werder und Schwielowsee in Brandenburg statt. Ein Urteil vor dem Landgericht wird an diesem Donnerstag erwartet (Az.: 96 KLs 27/19).