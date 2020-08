Personal: Gewerkschaft klagt über Lehrermangel

Hannover Kurz vor Schulstart in Niedersachsen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Personalmangel und fehlende Ausstattung der Schulen beklagt. Von rund 2300 Stellen seien mehr als zehn Prozent nicht besetzt worden, sagte die Landesvorsitzende Laura Pooth aus Oldenburg am Dienstag in Hannover. „Das klingt gut – ist es aber nicht.“ Der eigentliche Bedarf liege bei 2800 Stellen.

Abordnungen von Lehrkräften an andere Schulen wird es nach Informationen der GEW in diesem Schuljahr weniger geben. Der Grund sei, dass viele Lehramtsstudenten ohne Masterabschluss oder Referendariat befristet eingestellt worden seien. Das sei eine „unzureichende Notmaßnahme“, kritisierte Pooth.

Eine Umfrage der Gewerkschaft unter rund 2700 Schulbeschäftigten habe im Juli ergeben, dass viele mit Sorge auf das neue Schuljahr blicken. 46 Prozent sorgten sich um ihre Gesundheit. „Es sind ausgeprägte Bedenken vorhanden“, sagte GEW-Sprecher Christian Hoffmann.

29 Prozent gaben an, dass es nicht ausreichend Waschbecken, Papiertücher und Seife gibt. Es sei erschütternd, dass nach einer so langen Zeit mit Corona viele Grundlagen zum Händewaschen fehlen würden. Rund die Hälfte der Befragten gab an, dass es an technischer Ausrüstung fehlt, und 61 Prozent, dass zu wenig Fortbildungen für digitalen Unterricht angeboten werden.