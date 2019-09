Hannover Einen zunehmenden Fachkräftemangel bei den niedersächsischen Kommunen beklagt der Städte- und Gemeindebund. Während sich die Nachwuchsschwierigkeiten zunächst vor allem auf technische Berufe konzentriert hätten, werde es mittlerweile auch schwierig, neue Erzieherinnen, Sozialarbeiter oder Verwaltungsangestellte zu finden, sagte der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Nötig seien Anreize und ein Gehaltsgefüge, das mit der freien Wirtschaft konkurrieren könne.

„Wenn wir moderner werden wollen, brauchen wir junge und leistungsbereite Menschen in den Verwaltungen“, sagte Bullerdiek. Dazu gehöre, dass Leistungsanreize, wie zum Beispiel interessante Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten, geschaffen würden und an den Gehaltsstrukturen gearbeitet werde.

Und so sieht es bei uns in der Region aus:

In der Stadt Oldenburg sei die Zahl der Bewerbungen bei Fachkräften in einigen Bereichen zwar zurückgegangenen, aber immer noch ausreichend, erklärt Pressesprecher Reinhard Schenke. Oldenburg profitiere von seiner Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort und der Fachkräfteinitiative. Dennoch werde es in den Bereichen Erzieher und Sozialarbeiter nicht einfacher.

Die Stadt Wildeshausen hat nach Angaben ihres Sprechers Hans Ufferfilge Personalprobleme in allen Bereichen, insbesondere bei den Fachkräften für die Kitas, aber auch zunehmend in der allgemeinen Verwaltung.

Marion Lübben-Groß von der Stadtverwaltung in Varel teilt mit, dass zurzeit noch alle Stellen besetzt werden konnten. Insbesondere im Planungs- und Bauordnungsbereich, bei den Bäderbetrieben und in den Altenheimen sinkt jedoch die Zahl der Bewerber.

In der Gemeinde Wiefelstede habe man grundsätzlich Probleme, Verwaltungsfachangestellte zu finden, sagt Tobias Habben, Leiter Innere Dienste der Gemeindeverwaltung. Es herrsche ein Konkurrenzkampf unter den Kommunen. Man müsse auf Quereinsteiger zurückgreifen. Auch im Bäderbereich sei es schwierig, Leute zu finden.

Hilke Hinrichs, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters von Westerstede, berichtet von einer besonders prekären Lage bei den Erziehern. Nur bei der Ausbildung habe man keine Probleme.

Rolf Torkel, allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin in Edewecht, erklärt, man habe Probleme, für die Kinderbetreuung qualifiziertes Personal zu finden.

Von einem mittelfristigen Problem spricht Heinz de Boer, Leiter des Fachbereichs zentrale Verwaltung der Gemeinde Bad Zwischenahn. Man müsse auf veränderte Altersstrukturen reagieren. In ein paar Jahren werde sich der Personalbedarf deutlich verstärken. Man wolle rechtzeitig selbst Fachkräfte ausbilden.

In Ganderkesee gibt es keinerlei Probleme mit Fachkräften und es gibt ausreichend Bewerbungen auf Ausbildungsstellen. Im Kita-Bereich sind alle 164 Stellen besetzt.

Bei der Stadt Nordenham gibt es laut dem stellvertretenden Verwaltungschef Bert Freese Probleme, freie Stellen zu besetzen – gerade im technischen Bereich. Nordenham habe eine klare Randlage und es sei schwierig, junge Leute für die Stadt zu begeistern.

Der Fachkräftemangel ist auch bei der Stadt Friesoythe spürbar. Gerade im Bereich der Kindertagesstätten sei es schwierig, Erzieher zu bekommen, sagte die Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers. Verwaltungsfachkräfte würden selbst ausgebildet, um Stellen neu besetzen zu können. Auf die Ausschreibung im Baubereich habe es jedoch vergleichsweise viele und qualifizierte Bewerbungen gegeben.

„Bisher konnten wir Stellen im Rathaus noch immer gut besetzt bekommen“, sagt Thomas Otto, Bürgermeister der Gemeinde Saterland.

Der Landkreis Cloppenburg sei auch vom Fachkräftemangel betroffen, sagt Pressesprecher Frank Beumker. Stellen für Veterinäre, Ärzte und im technischen Bereich seien schwer zu besetzen. Ein Grund sei die unzureichende Bezahlung im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

In Jever werde die Bewerberlage erkennbar dünner, insbesondere im Baubereich, erklärte Bürgermeister Jan Edo Albers. Deshalb habe man eine Umstrukturierung der Verwaltung beschlossen und bei den Ausschreibungen die Pforten für Nicht-Verwaltungskräfte geöffnet.