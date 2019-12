Petition gegen Tierlabor

Hannover Eine Petition mit mehr als einer Million Unterstützern zur Schließung eines Tierversuchslabors ist am Montag an das Verbraucherschutzministerium in Hannover übergeben worden. Die Tierquälerei in dem umstrittenen Labor südlich von Hamburg müsse beendet werden, sagte die Initiatorin der Online-Petition, Carolin Iding. Wie das Ministerium mitteilte, nahm Staatssekretär Rainer Beckedorf die Unterschriftenliste entgegen.

Tierschützer hatten angeprangert, dass im LPT-Labor in Mienenbüttel Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt würden. Inzwischen ermitteln die Behörden gegen den Betrieb, unter anderem nach Anzeigen des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.