Pflege: Angehörige sollen mehr Hilfe kriegen

Hannover Die Bedingungen für die Kurzzeitpflege müssen nach Ansicht von Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) besser werden. „Wir wollen gemeinsam mit anderen Bundesländern erreichen, dass sich die Situation verbessert und dass Hürden bei der Schaffung und Inanspruchnahme von Kurzzeitpflegeplätzen abgebaut werden“, sagte Reimann. Damit könne ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen zu entlasten.

Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern will Niedersachsen in der kommenden Woche bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Rostock dazu einen Lösungsvorschlag unterbreiten. In Niedersachsen wächst die Zahl der Kurzzeitpflegeplätze nur vergleichsweise langsam. 2015 gab es nach Angaben des Sozialministeriums 6809 Plätze, zwei Jahre später waren es mit 7296 nur rund sieben Prozent mehr geworden. Die Förderung von dauerhaften Kurzzeitpflegeplätzen in stationären Pflegeeinrichtungen soll in Niedersachsen nun weiter vorangebracht werden und die Überarbeitung des Pflegegesetzes einfließen. „Auf diese Weise schaffen wir einen Anreiz zur Schaffung von weiteren Kurzzeitpflegeplätzen“, sagte Reimann.