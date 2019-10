Pistorius: IS-Kämpfer schnell vor Gericht

Hannover Nach dem Ausbruch auch deutscher IS-Kämpfer aus Lagern in Nordsyrien hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) schnelles Handeln verlangt. „Insbesondere die Sicherheitsbehörden des Bundes müssen jetzt mit allerhöchster Priorität diese Personen lokalisieren, bevor etwas passiert. Es muss verhindert werden, dass sie unerkannt nach Europa einreisen können“, sagte er am Mittwoch.

Die Kämpfer müssten sich vor Gericht für ihre Taten verantworten, stattdessen befänden sie sich teils unkontrolliert in Freiheit und wollten im schlimmsten Fall Anschläge in Deutschland begehen. Von der Bundesregierung erwarte er klare Aussagen, wie man mit den noch in Haft befindlichen Personen umgehe.