Polizei soll härter gegen Autokorsos vorgehen

Hannover Niedersachsen will konsequent gegen von Gewalt begleitete Hochzeitskorsos vorgehen. Die Polizei dürfe gefährliche Verkehrsverstöße, den Einsatz von Pyrotechnik sowie den Gebrauch von Schuss- und Schreckschusswaffen nicht tolerieren, heißt es in einem Erlass des Innenministeriums. Die Beamten sollen entschieden handeln, indem sie den Teilnehmern an gefährlichen Hochzeitskorsos die Weiterfahrt untersagen, ihre Führerscheine beschlagnahmen und die Wagen sicherstellen. „Auch bislang wurden alle rechtlichen Mittel eingesetzt, um gegen Hochzeitskorsos vorzugehen, wenn diese den Straßenverkehr gefährlich behindern oder Schusswaffen gebraucht wurden“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Hannover.