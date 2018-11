Polizei will verstärkt Körperkamera einsetzen

Hannover Die Polizeigewerkschaft GdP will, dass Polizisten Körperkameras künftig auch in Privatwohnungen einsetzen dürfen. „Wir brauchen Klarheit bei den Bodycams. Wir fordern, dass wir diese auch innerhalb geschlossener Räume nutzen dürfen, das gilt auch für Tonaufzeichnungen. Die häusliche Gewalt ist enorm angestiegen. Dieses zusätzliche Aufgabenspektrum fordert uns als Polizei enorm“, sagte Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen, im Interview mit dieser Zeitung.

Außerdem fordert Schilff höhere Bezüge für die Polizisten in Niedersachsen sowie eine bessere personelle Ausstattung. Bei der Bezahlung stehe Niedersachsen gerade mal an 14. Stelle, nur im Saarland und in Berlin gebe es noch weniger Geld. „Das ist auch eine Frage der Wertschätzung“, meint der 56-Jährige.