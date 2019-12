Polizist soll 60 000 Euro gestohlen haben

Hannover Ein Polizeibeamter steht im Verdacht, rund 60 000 Euro aus einem gesicherten Stahlschrank in der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg (ZKI) gestohlen zu haben. Das Strafverfahren laufe noch, teilte das Innenministerium mit. Der Mann sei vorläufig des Dienstes enthoben worden. In Lüneburg soll Ende August 2018 ein Einbruch über das Kellerfenster des Asservatenraumes der ZKI vorgetäuscht worden sein. Dann geriet der in der Dienststelle tätige Polizist in Verdacht. Der größte Teil der 60 000 Euro Bargeld war zuvor in einem Terrorismusverfahren sichergestellt worden. Zuletzt wurden mehrere Sicherheitspannen bei der niedersächsischen Polizei bekannt.