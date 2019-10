Polizist verbreitet Fotos von Gefesseltem

Hannover Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt am 23. Oktober darüber, ob ein Polizeiobermeister der Bundespolizei seinen Beamtenstatus verliert. Der 43-Jährige, der unter anderem Fotos von einem am Boden liegenden und gefesselten Flüchtling per Handy verbreitet hatte, ist seit Mai 2015 vom Dienst freigestellt, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Ihm werden zahlreiche inner- und außerdienstliche Pflichtverstöße vorgeworfen. Deswegen war er 2016 bereits zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Verurteilung sei allerdings nicht ausreichend, um den Mann aus dem Dienst zu entfernen (Az.: 14 A 445/19). Verurteilt wurde er auch wegen unerlaubten Besitzes von Waffen sowie kinder- und jugendpornografischer Bilder und Videos.