Projekt zum Schutz von Obstgärten beendet

Hannover Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat sein Projekt zum Schutz historischer Obstgärten in Niedersachsen abgeschlossen. In den Klöstern Amelungsborn, Mariensee und Wülfinghausen, im Stift Fischbeck, im Park Breidings Garten und im Landschaftspark Villa Klee seien alte Obstgärten aufgespürt, wieder aufgebaut und gepflegt worden, teilte der BUND am Montag mit.

Historische Gärten seien kartiert und die vorkommenden Sorten bestimmt worden. Neben Nachpflanzungen von lokalen Obstsorten seien auch Nistkästen für Vögel und Fledermäuse angebracht, Nisthilfen für Wildbienen und andere Insekten aufgehängt sowie Totholz- und Steinhaufen aufgestellt worden.