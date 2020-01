Hannover Wegen strafbaren Wuchers muss sich seit Donnerstag der Monteur eines Schlüsseldienstes in Hannover vor Gericht verantworten. Nachdem sich ein Elternpaar in Burgwedel ausgesperrt hatte, soll er für das Öffnen der Tür mit einem Draht und den Austausch des Schließzylinders 746,96 Euro verlangt haben. In der Wohnung hatte sich bei dem Vorfall im März 2018 noch die zweijährige Tochter des Paares befunden. Der Vater bezahlte den 25 Jahre alten Schlüsseldienst-Experten direkt per EC-Karte.

Laut Anklage nutzte der Monteur aus, dass das Paar noch unter dem Eindruck der Belastung und Angst um die Tochter stand. Der marktübliche Preis für seine Leistung liege bei 200 Euro, laut dem Gutachter wahrscheinlich sogar noch niedriger.

Das Landgericht verhandelt über die Berufung. Der Angeklagte war bereits vom Amtsgericht Burgwedel zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden. Der 25-Jährige strebt mit der Berufung im Landgericht jedoch einen Freispruch an, auch wenn das Ehepaar ihn auch im neuen Prozess zweifelsfrei identifizierte.

Der Angeklagte bestritt, überhaupt am Einsatzort gewesen zu sein. Er habe seine Handynummer seinem Cousin überlassen, der einen Schlüsseldienst in Essen betreibt. Der Cousin sagte als Zeuge, er sei damals mit seinem Sub-Unternehmen tatsächlich im Raum Hannover unterwegs gewesen, könne sich aber nicht an den konkreten Fall erinnern.

Immer wieder nutzen Schlüsseldienste die Notsituation von Menschen aus, die nicht mehr in ihre Wohnung kommen, und verlangen überzogene Preise. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät, schon vor der Anfahrt der Monteure am Telefon einen Festpreis zu vereinbaren. Auch könne ein Schlüssel bei Nachbarn oder Freunden deponiert werden. Nächster Verhandlungstermin ist der 21. Januar.