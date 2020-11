„Querdenker“ planen Protest an Schulen

Hannover Die Initiative „Querdenken 711“ plant nach Informationen mehrerer Kultusministerien für kommenden Montag, 9. November, eine „bundesweit organisierte Großaktion gegen die Maskenpflicht“. Es gebe Hinweise, dass „Querdenken“-Anhänger planten, Kinder und deren Angehörige auf dem Schulweg anzusprechen und ihnen unwirksame, grobmaschige Masken in die Hand zu drücken oder eine CO2-Messung für die Kinder anzubieten.

Als „sehr irritierend“ bezeichnete der Sprecher des Niedersächsischen Kultusministeriums den Aufruf. Die Schulleitungen wurden aufgefordert, das Thema mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen und erneut auf die Notwendigkeit des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung hinzuweisen. Dazu gebe es klare Regelungen. Sollten Aktivisten der „Querdenker“ das Schulgelände betreten, müsse notfalls die Polizei gerufen werden, um sie vom Gelände zu verweisen.

In Nordrhein-Westfalen waren am Donnerstag sogar Elternbriefe verschickt worden, in denen auf eine geplante „Querdenker“-Aktion vor Schulen hingewiesen wurde.