„Rechte Tendenzen bei Polizei bekämpfen“

Hannover Die Grünen in Niedersachsen fordern eine energische Bekämpfung von rechtsextremistischen Tendenzen in der Polizei. Innenminister Boris Pistorius (SPD) müsse für Klarheit sorgen, wie verbreitet dort Einstellungen gegen die freiheitliche-demokratische Grundordnung seien, sagte Grünen-Landtagsabgeordneter Belit Onay am Dienstag in Hannover. Es gehe nicht darum, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Aber es sei der Rechtsextremismus in der Polizei angekommen. Die Grünen verlangten eine Analyse zur Häufigkeit verfassungsfeindlicher Einstellungsmuster und eine bessere Dokumentation und Auswertung verfassungsfeindlicher Verstöße.