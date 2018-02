Hannover Die Entscheidung über einen neuen Feiertag in Niedersachsen verzögert sich. Die Planungen der Landesregierung sahen ein Votum des Landtags noch in diesem Monat vor. Regierungssprecherin Anke Pörksen (SPD) stellt jetzt eine Abstimmung für den April in Aussicht. Derzeit werde eine „Vorlage im Innenministerium erarbeitet“, sagte Pörksen am Freitag.

Damit bleibt weiter unklar, ob der von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) favorisierte Reformationstag am 31. Oktober neuer Feiertag wird oder möglicherweise doch der Frauentag am 8. März.

Niedersachsen wartet offenbar die laufenden Diskussionen in anderen norddeutschen Bundesländern ab, die ebenfalls einen neuen Feiertag einführen möchten. In Hamburg beispielsweise wird mehrheitlich der Reformationstag favorisiert. In anderen Ländern ist die Entscheidung unklar.

Widerstand gegen den Reformationstag gibt es von der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden.