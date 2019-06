Regierung holt Waisen aus Syrien

Hannover Das Auswärtige Amt in Berlin hat sich laut Rechtsanwalt Dirk Schoenian aus Hannover bereiterklärt, vier Waisenkinder von deutschen Sympathisantinnen der Terrormiliz IS zurückzuholen. Sie lebten derzeit in einem Flüchtlingslager in Nordsyrien, sagte der Anwalt der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Er vertrete die Großeltern der Kinder und habe die Bundesregierung verklagt, damit sie die Kinder nach Deutschland holen muss.