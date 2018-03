Hannover In die Erleichterung über das Mitglieder-Ja zur Großen Koalition in Berlin mischt sich bei Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil auch die Sorge um die politische Zukunft der Partei. „Die Niederlage der SPD bei den Bundestagswahlen ist damit aber noch lange nicht aufgearbeitet“, mahnt Weil. In den Diskussionen über den Koalitionsvertrag mit der Union sei auch „der Wunsch vieler Mitglieder unmissverständlich zum Ausdruck gekommen, dass sich die SPD umfassend erneuern muss“, stellt Niedersachsens SPD-Chef fest: „Das ist eine gemeinsame Forderung von Befürwortern und Kritikern einer Regierungsbeteiligung“, ergänzt Weil.

Für Niedersachsen, auch für Europa und ganz Deutschland sei der Ausgang des Mitgliederentscheids eine „sehr gute Nachricht“. Weil: „Die SPD kann in den nächsten Jahren in der Regierung durch ihre Politik beweisen, dass sie Vertrauen verdient“. In jedem Fall hätten sich die SPD-Mitglieder in den letzten Wochen „vorbildlich verhalten“ mit ernsthaft und respektvoll geführten Diskussionen. „Dafür danke ich allen Beteiligten sehr“, lobt Weil die Partei.

Auch der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD, Matthias Miersch (Hannover), spricht von einem „guten Tag“. „Gemeinsam haben wir mit unseren Diskussionen einen Prozess der Erneuerung angestoßen. Wenn wir nun alle zusammen weitermachen, können wir der SPD eine Zukunft geben. Jetzt müssen wir gemeinsam liefern“, sagt Miersch.

Zufrieden reagiert ebenfalls CDU-Landeschef Bernd Althusmann. „Wir haben in den Verhandlungen durchgesetzt, dass die Menschen entlastet werden und wir trotzdem in so wichtige Politikfelder wie Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung investieren können“, betont Niedersachsens Wirtschaftsminister.

„Das positive Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums ist nicht nur gut für Deutschland, sondern auch für die Menschen in Niedersachsen“, ergänzt der CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer: „Wir werden von Investitionen im Bereich der Familien, der Bildung und der Kommunen unmittelbar profitieren.“