Hannover Der Einfluss der türkischen Regierung unter Erdogan auf die Moscheen in Niedersachsen nimmt ständig zu. „Der Landesregierung ist bekannt, dass in niedersächsischen Moscheen für militärische Einsätze der Türkei geworben sein soll“, teilt das für religiöse Fragen zuständige Kultusministerium der FDP-Landtagsfraktion mit. FDP-Chef Stefan Birkner zeigt sich schockiert über diesen Aufruf an junge Muslime, zu den Waffen zu greifen. „Wer junge Muslime zu militärischen Einsätzen auffordert, der hat mit Religion wenig zu tun, sondern der lässt sich vom türkischen Staatschef Erdogan instrumentalisieren“, sagte Birkner der NWZ.

Tatsächlich wird besonders in Moscheen der Religionsgemeinschaft Ditib laut Landesregierung „für den türkischen Militäreinsatz in Syrien geworben“. Die Landesregierung bestätigt zugleich, „dass die Ditib sowohl strukturell, finanziell als auch ideologisch eng an das türkische Präsidium für Religionsangelegenheiten (Diyanet) angebunden ist“. Ankara bezahlt viele entsandte Imame sogar.

FDP-Chef Birkner fordert die Landesregierung auf, ihre Haltung gegenüber Ditib zu überdenken. Auch der CDU-Innenpolitiker Jens Nacke ist höchst besorgt.