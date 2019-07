Religionsunterricht immer beliebter

Hannover Obwohl die Zahl der Schüler in Niedersachsen, die keiner Religion zugehören, steigt, ist das Interesse am Religionsunterricht hoch. Für 2018 ergibt die Statistik des Kultusministeriums an, dass 580 500 Teilnehmern am Religionsunterricht gut 488 000 evangelisch und katholisch getaufte Schüler gegenüberstehen. Von den 782 096 Schülern an allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen besuchten im letzten Schuljahr 367 364 den evangelischen und 63 629 den katholischen Religionsunterricht. 4037 Kinder besuchten den islamischen Religionsunterricht und 157 567 das Fach Werte und Normen.