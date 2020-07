„Reserve“ in Kliniken geringer

Hannover Im Zuge der rückläufigen Infektionen mit dem Coronavirus können die Krankenhäuser in Niedersachsen ihre Bettenreserven für Covid-19-Patienten herunterfahren. Auf Stationen wie Inneres oder Chirurgie müssen nur noch vier Prozent frei gehalten werden, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover am Freitag mit. Bislang waren es zehn Prozent. Auf Intensivstationen müssen zehn Prozent der Plätze (bislang 20 Prozent) für Covid-19-Patienten frei bleiben. Die entsprechende Verordnung für die Kliniken tritt bereits Samstag in Kraft.