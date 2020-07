Rettung für notleidenden Wald

Hannover Angesichts massiver Schäden in den Wäldern in Niedersachsen hat der Landtag am Mittwoch Maßnahmen zur Rettung beschlossen. Unter anderem sollen die Landesforsten beim Anbau von Bäumen unterstützt werden, die dem Klima besser standhalten. Auch das Bauen mit Holz soll vorangebracht werden. Außerdem soll das Land sich um eine ausreichende Versorgung mit Saat- und Pflanzgut für klimatolerante Baumarten kümmern.

