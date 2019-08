Hannover /Sande Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies hat ein Jobangebot des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) abgelehnt. „Mein Platz ist in Niedersachsen“, sagte der SPD-Politiker aus Sande (Kreis Friesland) am Montag vor Journalisten in Hannover.

Der BDEW hatte Lies die Stelle des Hauptgeschäftsführers in Berlin angeboten. Der Lobbyverband gilt als einer der einflussreichsten im politischen Berlin. Nach Informationen unserer Redaktion ist die Stelle mit einem Jahresgehalt von etwa 600 000 Euro verbunden. Anstelle von Lies nominierte der BDEW am Montag die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae als Hauptgeschäftsführerin. Lies begründete seine Absage nach zweiwöchiger Bedenkzeit auch mit den Reaktionen auf den möglichen Wechsel. Am Freitag war die Offerte bekannt geworden. Danach habe es zahlreiche Rückmeldungen gegeben, die ihn „zutiefst innerlich berührt“ hätten, sagte Lies. Viele Menschen hätten sich gewünscht, dass er bleibe, erklärte der Minister. Darum habe er sich am Wochenende fürs Bleiben entschieden. Die Absage sei zudem ein „klares Bekenntnis zur SPD in einer Zeit, die nicht ganz leicht ist für die Partei. Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt“, sagte der Minister.

Rückhalt bekommt Lies auch aus Friesland. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (Varel) begrüßte Lies’ Verbleib in der Politik. „Danke, Olaf! Für Deine Treue zu Friesland und Niedersachsen und für Deine Glaubwürdigkeit“, kommentierte Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lobte Lies: Das Verbands-Angebot sei ein „ausgesprochenes Kompliment“ für das „Vertrauen und Renommee“ des Ministers. „Wir können uns in der niedersächsischen Landespolitik dazu gratulieren“, sagte Weil, der für die gemeinsame Pressekonferenz seinen Wanderurlaub unterbrochen hatte. Weil dementierte Spekulationen, er habe dem Minister Perspektiven für seine Nachfolge als Ministerpräsident angeboten. „Es gibt keinen Deal“, sagte Weil.

Auch Weil, der seit Monaten als möglicher SPD-Bundeschef im Gespräch ist, scheint nicht mit einer Aufgabe in Berlin zu liebäugeln. „Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde“, sagte der 60-Jährige.