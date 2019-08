Hannover /Saterland /Osnabrück Informatik soll Pflichtfach an den Schulen der Sekundarstufe I in Niedersachsen werden – voraussichtlich ab dem Schuljahr 2023/2024 . Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag vor 22 Schülerzeitungsvertretern aus Niedersachsen erklärt, darunter Jugendliche des Laurentius-Siemer-Gymnasiums in Ramsloh (Gemeinde Saterland/Kreis Cloppenburg) sowie des Wirtschaftsgymnasiums am Schölerberg in Osnabrück.

„Ich möchte dieses Fach regulär im Stundenplan verankern“, sagte der SPD-Politiker in Hannover und sprach von Plänen, das Fach „rücklaufend“ zunächst in der zehnten, dann in der neunten Klasse und so weiter in die Stundenpläne einzuarbeiten. Zunächst müssten die Lehrer aber entsprechend aus- und fortgebildet werden, um Informatik und somit auch den kompetenten Umgang mit neuen Medien unterrichten zu können. Und: „Wir werden kein anderes Fach dafür streichen“, stellte Tonne klar.

Kultusminister Antwortet Schülern Note 4 für Tonne

Die Aus- und Weiterbildung von Lehrern war auch ein Thema, als es um den Digitalpakt Schule ging, aus dem 500 Millionen Euro an Niedersachsen fließen. Mit dem Geld sollen Niedersachsens Schulen beispielsweise schnelle Internetleitungen bekommen, ans W-Lan angeschlossen und mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. „Was nützt uns das, wenn die Technik nicht funktioniert und die Lehrer nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen“, fragte ein Mädchen kritisch nach. Der Minister reagierte mit einer Floskel. „Das Lernen mit digitalen Medien ist ein Prozess.“ Gleichzeitig warb Tonne, selbst Vater schulpflichtiger Kinder, um Geduld. Die Lehrer müssten fortgebildet werden. „Einige sind da offener, andere eher distanzierter“, räumte der Minister Probleme dabei ein, alle Lehrer gleichermaßen für Digitalisierung zu gewinnen.

Während der Minister den Schülern beim Thema Digitalisierung zumindest leise Hoffnungen machen konnte, musste er der Frage nach einer kostenlosen Beförderung für Schüler der Oberstufe eine Absage erteilen. In Niedersachsen ist die Schülerbeförderung nur bis einschließlich zur zehnten Klasse kostenlos. Für eine gänzlich kostenfreie Schülerbeförderung aber sei kein Geld da.