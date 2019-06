Schnelle Netze für Millionen

Hannover Das Land Niedersachsen will die Förderung beim Breitbandausbau im Land entschlacken: Das Kabinett soll am kommenden Dienstag ein entsprechendes Konzept des Wirtschaftsministeriums von Bernd Althusmann (CDU) durchwinken, mit dem aus aktuell acht verschiedenen Fördertöpfen für Kommunen einer wird. Aktuell speisen sich die Fördermittel für die Glasfaserleitungen aus vier Fonds, die wegen hoher Nachfrage jeweils um einen zweiten aufgestockt wurden. Aus diesen acht Geldquellen wird eine namens KofiRL (Kofinanzierungsrichtlinie), die mit 220 Millionen Euro Landesgeld gefüllt werden soll. An das Geld sollen Kommunen einfacher kommen. Die Bewilligung der Förderanträge soll im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein. Bis das Geld verbaut ist, könne es bis zu zweieinhalb Jahre dauern.