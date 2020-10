Schülerrat will Masken ab 5. Klasse

Hannover Der Landesschülerrat Niedersachsen hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht im Unterricht ab der fünften Klasse gefordert. Da die Infektionsketten nicht mehr vollständig nachvollzogen werden könnten, müsse der Infektionsschutz an Schulen ausgeweitet werden, sagte Marike Leder, stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates, am Donnerstag. „Für uns bedeutet das eine Maskenpflicht im Unterricht ab der fünften Klasse.“ Sollten in den nächsten Wochen trotz einer Maskenpflicht vermehrt Infektionen in Schulen auftreten, rät der Landesschülerrat zum Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht.

Schließungen von Schulen seien trotz der bundesweit steigenden Corona-Zahlen nicht vorgesehen. „Dass die Schulen geöffnet bleiben, zeigt die Anerkennung der Verantwortlichen für den besonders hohen Wert der Bildung. Das ist ein sehr gutes Zeichen“, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrates, Florian Reetz.