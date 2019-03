Winterferien

Das wär’s

Lars Laue, Büro Hannover

Eigentlich ist gar nicht zu verstehen, dass wir in Niedersachsen nicht längst Winterferien haben. Freunde des Wintersports, die in den Osterferien Skifahren wollen, verfolgen mit bangem Blick die Schneehöhen in den Alpen, denn in diesem Jahr beginnen die Osterferien bei uns erst am 8. April. Doch es geht freilich nicht nur um Skifahrer.

Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr mit gutem Beispiel vorangegangen und hat damit auch die Länge der Unterrichtsblöcke angepasst, die in Extremfällen zwischen sechs und mehr als 13 Wochen variierten. Auch bei uns in Niedersachsen liegen zwischen dem Ende der Weihnachtsferien und dem Beginn der Osterferien 13 Wochen, zwischen dem Ende der Sommerferien und dem Beginn der Herbstferien aber nur sieben Wochen. Was spricht also dagegen, die Sommerferien etwas zu verkürzen und dafür beispielsweise Ende Februar/Anfang März eine Woche Winterferien einzuschieben? Die Politik sollte die Eltern befragen und die aktuelle Regelung dringend überdenken.